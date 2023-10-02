Врач назвала главные причины зябкости

Среди «мерзляков» немало людей с атеросклерозом артерий. В сосудах образуются холестериновые бляшки, которые забивают просвет сосудов. В итоге нарушается доставка крови к мышцам, коже и нервным волокнам. А вот при ишемии само сердце не может нормально прокачивать кровь, из-за чего появляется ощущение холода.

© Unsplash

Почему ещё становится холодно — рассказала врач Елена Тищенко.

Видео дня

Откуда берётся зябкость

Ощущение холода в тёплых условиях в любом случае ненормально, подчеркнула Тищенко в беседе с amic.ru . Причём больной человек может чувствовать зябкость даже в жару. Терапевт рассказала, как одна её пациентка не могла согреться даже в бане.

У зябкости могут быть разные причины, но все их можно разделить на 3 категории:

сердечно-сосудистые заболевания;

эндокринопатии (заболевания, спровоцированных нарушением работы эндокринных желёз, например, сахарный диабет);

дефицит определённых веществ в организме.

Чаще всего зябкостью страдают:

пожилые люди;

курильщики;

гипотоники;

больные с нарушением обмена веществ (глюкозы, жиров);

люди с повышенной вязкостью крови;

люди с хроническими болезнями почек.

Зябкость и проблемы с сосудами

Если сосуды забиты холестерином, кровь не может нормально доставлять питательные вещества до периферических тканей. Поэтому конечности начинают мёрзнуть, хотя на дворе может быть тепло.

При сердечной недостаточности нарушается насосная функция сердца. Органу как будто не хватает мощности, чтобы прокачивать кровь по всему телу. Человек может долгое время даже не подозревать, что зябкость связана именно с сердцем. А болезнь тем временем будет прогрессировать и в итоге приведёт к осложнениям: инсульту, инфаркту, болезни Альцгеймера, предупредила Тищенко.

Зябкость — признак нехватки витаминов

Иногда мерзлявость возникает из-за дефицита определённых витаминов и микроэлементов в организме:

железа,

витамина B12,

витамина В9,

витамина А,

витамина Е.

Первые три из этого списка входят в состав гемоглобина, который доставляет кислород ко всем тканям организма. Из-за дефицита наступает кислородное голодание. Пытаясь насытить ткани кислородом, организм расширяет сосуды. Кровоток усиливается, а теплоотдача возрастает, поэтому тело начинает мёрзнуть. Витамины А и Е в сочетании с жиром нужны для баланса биохимических процессов в печени. Если их не хватает, человеку становится холодно даже в тёплую погоду. Как бы он ни кутался, ощущение не проходит.