Эксперт предупредила о смертельной опасности уцененных овощей

Попадающие в «уцененку» фрукты и овощи содержат плесень и токсины, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека. Об этом заявила эксперт Центра оценки качества зерна Ирина Козырева.

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«Подгнившие фрукты и овощи таят в себе большую опасность», – сказала Козырева.

Эксперт объяснила, что плесень и гниль – это настоящая отрава, которая пропитывает опасными веществами весь плод, даже если с виду он кажется только немного подпорченным. В таких плодах появляются микотоксины – это вторичные продукты обмена веществ плесневых грибов. Даже в микроскопических дозах они способны нанести серьезный вред здоровью человека.

Небольшое количество заплесневелого плода способно привести к колоссальному снижению иммунитета, болезням почек, печени, ЖКТ и ЦНС, а также болезням крови, развитию септической ангины, дерматита, судорог и острой боли. Кроме того, подгнившие фрукты и овощи могут негативно повлиять на баланс гормонов в организме и репродуктивную функцию человека.