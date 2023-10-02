Мужчина не лечил зубы и «заработал» поражение сердца

За здоровье мужчины боролись кировские кардиологи и стоматологи.

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В Центр кардиологии и неврологии поступил 40-летний мужчина. После простудного заболевания он заметил появление одышки. ЭХОкардиоскопия выявила тяжелую недостаточность аортального клапана и снижение сократимости миокарда левого желудочка.

Пациент был госпитализирован с подозрением на инфекционный эндокардит – воспалительное заболевание клапанного аппарата сердца. В крови было выявлено повышение воспалительных маркеров. В ходе дальнейшего диагностического поиска обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца, – сообщил главный кардиолог региона, главный врач Центра Александр Исаков.

Как пояснила главный стоматолог региона, главный врач Кировского клинического стоматологического центра Ирина Халявина, когда у человека все зубы здоровы, то стрептококки, стафилококки, грибы типа кандида не представляют опасности. В противном случае – бактерии вызывают воспаление пародонта, гибнет соединительный эпителий между эмалью зуба и десной, исчезает барьер, и патогены проникают в кровоток. Первой страдает сама кровеносная система. Главным органом-мишенью является миокард, то есть сердце, вторым – почки.