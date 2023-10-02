Врач опровергла миф о восполнении уровня витамина D солнечными лучами

Нутрициолог Лариса Никитина рассказала об устойчивом мифе по поводу того, что витамин D может синтезироваться в организме человека любого возраста от лучей солнца. Этот незаменимый прогормон должен поступать в организм с пищей и добавками к ней, утверждает она.

«К сожалению, у людей существует большое заблуждение, что мы же на солнышке были этим летом. Ребята, читайте статистику. У жителей Арабских Эмиратов один из самых низких показателей уровня витамина D. Можно загорать сколько угодно, обгореть, но он все равно не усвоится», — отметила врач в ходе беседы с Pravda.Ru.

По ее словам, после 35-40 лет солнечные лучи вовсе не способны восполнить уровень витамина D, а кроме того, у многих людей и вовсе имеются генетические проблемы, связанные с деформацией гена, который отвечает за его усвоение. Поэтому людям с дефицитом витамина D необходимо искать иные способы его восполнения в организме, порекомендовала специалист. Это могут быть, например, капли, или внутримышечные инъекции.