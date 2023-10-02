Пульмонолог назвала симптомы нового штамма коронавируса
Врач – пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о том, что коронавирусная инфекция по-прежнему остается заболеванием с непредсказуемыми последствиями. В начале августа появился новый штамм – «Пирола», который уже имеет около 30 новых мутаций. В группе риска являются пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто еще не заражался COVID-19.
По словам Сотниковой, симптомы нового вируса «Пирола» на начальной стадии ничем не отличаются от признаков гриппа или ОРВИ. Среди симптомов отмечают боль в горле, сухой кашель, резь в глазах, общее недомогание, насморк и ломоту в мышцах и суставах. Для штамма вируса характерна невысокая температура – до 38 градусов.
Кстати, у заболевших не бывает снижения или потери обоняния, и даже при временной утрате этой функции, она восстанавливается намного быстрее. В основу терапии врачи включают противовирусные препараты, прием жаропонижающих средств необходим только при температуре выше 38 градусов.
«При первых признаках простудных заболеваний следует сразу обратиться за медицинской помощью. Только врач сможет своевременно распознать клинические проявления болезни и назначить необходимую терапию. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, ведь это чревато серьезными осложнениями, которые проявляются в самых «слабых» местах организма, - рассказала Анна Сотникова.