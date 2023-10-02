Пульмонолог назвала симптомы нового штамма коронавируса

Врач – пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Анна Сотникова рассказала в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о том, что коронавирусная инфекция по-прежнему остается заболеванием с непредсказуемыми последствиями. В начале августа появился новый штамм – «Пирола», который уже имеет около 30 новых мутаций. В группе риска являются пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто еще не заражался COVID-19.

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По словам Сотниковой, симптомы нового вируса «Пирола» на начальной стадии ничем не отличаются от признаков гриппа или ОРВИ. Среди симптомов отмечают боль в горле, сухой кашель, резь в глазах, общее недомогание, насморк и ломоту в мышцах и суставах. Для штамма вируса характерна невысокая температура – до 38 градусов.

Кстати, у заболевших не бывает снижения или потери обоняния, и даже при временной утрате этой функции, она восстанавливается намного быстрее. В основу терапии врачи включают противовирусные препараты, прием жаропонижающих средств необходим только при температуре выше 38 градусов.