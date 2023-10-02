Травматолог назвал опасность привычки хрустеть пальцами

Привычка хрустеть пальцами не полезна для здоровья, так как регулярное трение костей друг о друга может привести к нарушению нормальной работы суставов, рассказал в беседе с «МК в Чите» главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Забайкальского края Сергей Усков. По его словам, сам звук хруста происходит из-за того, что лопается накопленный в капсуле сустава пузырек воздуха.

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Во время максимального напряжения сустава давление в области его соединения быстро падает. Соответственно, суставная жидкость начинает быстро колебаться, происходит ее «закипание». В капсуле сустава образуется пузырек, который под воздействием резкой смены давления проникает в синовиальную жидкость и лопается, — объяснил специалист.

Он посоветовал воздержаться от частого щелканья пальцами, так как это может спровоцировать нарушения в работе суставов. А если при хрусте пальцами возникают болевые ощущения, то это может являться признаком заболевания, тогда необходимо обратиться к специалисту и пройти ряд обследований, таких как анализ крови, мочи, рентгенография, пункция сустава, МРТ, КТ и другие.

По результатам обследований пациенту назначают консервативное лечение, в другом случае может быть назначено оперативное вмешательство, — рассказал врач.