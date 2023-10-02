Женщине удалось пережить поражающее буйволов смертельное заболевание

В Австралии женщине удалось пережить заражение бактерией Clostridium chauvoei. Она поражает крупный рогатый скот и оленей.

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Незадолго до проявления клинических признаков болезни жительница Австралии работа в саду без перчаток, на руках присутствовали царапины, появившиеся от взаимодействия с домашней кошкой.

Часто бактерия содержится в почве, вероятно, она попала в организм через поврежденную кожу. У буйволов, лосей, овец и коров она вызывает незаразное, но тяжелое заболевание, которое называется эмкар (эмфизематозный карбункул), зачастую оказывающееся причиной гибели скота. Поражение человека этим заболеванием – очень редкий случай, предыдущие два раза закончились для пострадавших летально.

Пациентка находилась дома почти трое суток, страдая от расстройства желудочно-кишечного тракта, сильных болей в животе и мышцах. Врачи назначили ей терапию антибиотиками в качестве меры предосторожности. По прогнозам, когда ей поставили диагноз, она уже должна была скончаться.

Медики удалили австралийке часть кишечника, после чего она прошла курс гипербарической кислородной терапии. По словам ученых, ей удалось выжить благодаря антибиотикотерапии, назначенной на ранней стадии заболевания, сообщает телеканал ABC.