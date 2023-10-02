Врач перечислила самые полезные продукты для сердца

Орехи, авокадо и картофель очень полезны для сердца, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Биткова. По ее словам, эти продукты содержат много калия, который способствует правильной работе сердца и избавляет от стресса, являющегося одним из ведущих факторов в развитии атеросклероза и ишемической болезни. Кроме того, для укрепления сердца следует употреблять лосось и семгу, которые содержат большое количество кислот омега-3, добавила эксперт.

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Авокадо — благодаря входящим в его состав полиненасыщенным жирным кислотам, авокадо значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает память, потому как дефицит именно этих кислот является одной из причин нарушения холестеринового обмена и развития атеросклероза, — объяснила нутрициолог.

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Биткова посоветовала употреблять запеченный в кожуре картофель. По ее словам, в одном клубне содержится 900 мг калия. Так же он содержит витамины В6 и С, железо и клетчатку, отметила эксперт.

При заболеваниях сердца можно проводить разгрузочные (яблочные) дни, проведение которых способствует снижению массы тела, уменьшению отеков, улучшению пищеварения и нормализации артериального давления, — сказала Биткова.

По ее словам, в рацион также следует включить гранат. Нутрициолог подчеркнула, что его очень важно употреблять в свежем виде или в виде свежевыжатого сока. Полезные вещества, содержащиеся в гранате, снижают уровень холестерина в крови, нормализуют кровообращение, препятствуют образованию атеросклероза в стенке сосудов сердца и разжижают кровь, отметила эксперт.

Льняное семя — рекордсмен по содержанию омега-3 жирных кислот. Его употребление снижает уровень холестерина в крови и препятствует образованию тромбов. Масло льняного семени снижает концентрацию «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего» холестерина в крови, — добавила нутрициолог.

Кроме того, огромное количество бета-каротина, витамина С и калия, которые отлично помогают бороться с атеросклерозом сосудов сердца, содержит тыква. По словам Битковой, этот продукт поможет нормализовать водно-солевой баланс в организме и снизит артериальное давление.

В числе полезных для сердца продуктов нутрициолог назвала чеснок и брокколи. Последние очень питательны и богаты витаминами B, C и D. В состав брокколи входят калий, магний, железо, клетчатка, фосфор и марганец, добавила Биткова.