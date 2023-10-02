Нарколог объяснил, существует ли зависимость от кофе

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал о вреде кофе. По словам специалиста, существует такое понятие как кофеиномания.

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В этом случае, если человек резко прекращает пить кофе, то меняется его поведение. Это характеризуется нестабильной психикой, невозможностью сконцентрироваться на работе, раздражительностью.

Врач отметил, что если человек пьет кофе слишком часто, то страдает сердечно-сосудистая система. По его словам, очень часто встречаются передозировки у подростков, которые помимо кофе также употребляют энергетики, где содержатся большие дозы кофеина. Если у человека есть гипертония, нарушение ритма, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, ему стоит ограничить употребление кофе.

Шуров добавил, что кофе придает бодрость только на короткий промежуток времени.

— Он блокирует аденозиновые рецепторы, отвечающие за усталость, где-то на полчаса продлевая активность. Но спустя это время усталость будет в два раза больше, организму требуется в два раза больше отдыхать, — пояснил он в комментарии aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Алена Балухтина добавила, что кофейные напитки на основе молока с сиропами, сливками и сахаром могут обогатить рацион дополнительными калориями и привести к набору веса. Этот фактор стоит учитывать, особенно если вы хотите похудеть, передает Царьград.