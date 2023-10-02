Кардиолог рассказал, почему сердечникам нельзя пропускать прием препаратов

Сильнее остальных подвержены риску инфаркта и инсульта люди с ожирением, высоким уровнем холестерина, а также курильщики и те, кто не контролирует гипертонию. О том, кому еще стоит пристально следить за здоровьем сердца, рассказал кардиолог Дмитрий Напалков.

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Люди, у которых хроническая сердечная недостаточность выражается через одышку, отеки, тахикардию, снижение переносимости физической нагрузки и падение насосной функции сердца, находятся в группе риска.

«Это самая опасная группа риска, и такие пациенты имеют наихудший прогноз: каждый второй пациент с диагнозом «продвинутая стадия сердечной недостаточности» не проживет пяти лет», – рассказал Напалков.

Он добавил, что чаще всего у больных высокий риск внезапного летального исхода. Это связано с тем, что его сложно предугадать и предотвратить.

Также в группе риска люди, уже однажды пережившие инфаркт или инсульт. Однако с помощью препаратов риск можно снизить в два раза. Врач отмечает, что важно не переставать пить лекарства, так как тогда неприятные события могут повториться, передает «Газета.ру».