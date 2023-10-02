Кардиолог рассказал, почему сердечникам нельзя пропускать прием препаратов
Сильнее остальных подвержены риску инфаркта и инсульта люди с ожирением, высоким уровнем холестерина, а также курильщики и те, кто не контролирует гипертонию. О том, кому еще стоит пристально следить за здоровьем сердца, рассказал кардиолог Дмитрий Напалков.
Люди, у которых хроническая сердечная недостаточность выражается через одышку, отеки, тахикардию, снижение переносимости физической нагрузки и падение насосной функции сердца, находятся в группе риска.
«Это самая опасная группа риска, и такие пациенты имеют наихудший прогноз: каждый второй пациент с диагнозом «продвинутая стадия сердечной недостаточности» не проживет пяти лет», – рассказал Напалков.
Он добавил, что чаще всего у больных высокий риск внезапного летального исхода. Это связано с тем, что его сложно предугадать и предотвратить.
Также в группе риска люди, уже однажды пережившие инфаркт или инсульт. Однако с помощью препаратов риск можно снизить в два раза. Врач отмечает, что важно не переставать пить лекарства, так как тогда неприятные события могут повториться, передает «Газета.ру».
В России специально для таких пациентов действует программа льготного обеспечения. Если человек перенес инфаркт, то он может обратиться ко врачу, который даст ему выписку на лекарства. Их можно будет получить от государства бесплатно.