Врач назвала симптомы для немедленного обращения к врачу

Главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко рассказала о том, при каких недомоганиях следует как можно скорее обратиться к специалисту.

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В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» (доступен на платформе «Смотрим») она предупредила, что симптомами, требующими срочного вмешательства медиков, являются острая головная боль и напряжение в области шеи. Такие признаки могут указывать на разрыв аневризмы сосудов головного мозга.

Как пояснила Шаповаленко, при разрыве аневризмы головная боль появляется внезапно, является острой и, как правило, сопровождается повышением артериального давления. Другой признак, указывающий на это состояние, — напряжение и болезненность в области шеи.