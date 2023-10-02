Кардиолог назвал два способа снизить давление без таблеток

Чаще всего люди сталкиваются с повышенным артериальным давлением из-за стресса, лишнего веса, плохого питания, сидячего образа жизни и вредных привычек. Осложнения, которые оно вызывает, тихо убивают человека. Справиться с этой проблемой можно, причем без лекарств. Подробнее об этом рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

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«Аневризма аорты, инсульт, инфаркт – последствия повышенного давления. Чтобы избежать тяжелых осложнений, необходимо выработать новые привычки в питании и образе жизни», – сказал врач.

Люди с высоким давлением должны ограничить или вовсе исключить из своего рациона красное мясо. А вот баклажанов, тыкв и кабачков, наоборот, нужно есть больше – в них много полезных свойств, помогающих снизить показатели и улучшить общее самочувствие.

Также Хорошев посоветовал несколько упражнений, которые помогают привести давление в норму. Первое – поглаживать подушечку большого пальца руки круговыми движениями. В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что эффект от этого моментальный.