Как ночная работа влияет на здоровье

Невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила, что работа в ночное время может привести к нарушению метаболизма и не только.

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Эксперт пояснила, что основные роли в управлении биоритмами играют регулирующий обмен веществ кортизол и отвечающий за сон мелатонин. При этом заменить ночной сон дневным, по словам врача, очень сложно, поскольку из-за выработки мелатонина в основном ночью, после пробуждения вечером человек ощущает себя скорее разбитым, нежели отдохнувшим.

Это приводит к тому, что человек вообще перестает полноценно отдыхать, что чревато снижением концентрации внимания, нервным перенапряжением, психологическими проблемами и в итоге - выгоранием.

Демьяновская рассказала, что от работы в таком графике развиваются апатия, чувство хронической усталости, признаки депрессивного расстройства.

Кроме того, как обратила внимание медик, бодрствование в ночное время увеличивает риск развития серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета, сердечных патологий и даже бесплодия.