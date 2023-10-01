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Ученые подтвердили пользу для здоровья коротких нагрузок

Ученые подтвердили, что короткие нагрузки могут снижать риски инфаркта, инсульта и других заболеваний. Результаты исследования ученых из Австралии и Великобритании опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Ученые подтвердили пользу для здоровья коротких нагрузок
© Газета.Ru

Исследователи изучили данные фитнес-трекеров более 25 тысяч человек.

"Периодическая физическая активность без упражнений была связана с более низкой смертностью. Наши результаты подтверждают пропаганду коротких периодических приступов физической активности без упражнений умеренной и высокой интенсивности для улучшения долголетия и здоровья сердечно-сосудистой системы среди взрослых, которые обычно не занимаются спортом в свободное время", - говорится в статье.

Ученые отмечают, что для большинства взрослых включение в свой день умеренной и энергичной периодической физической активности, которая длится менее 10 минут в день, "может быть более целесообразным, чем продолжительные периоды плановой физической активности и структурированные упражнения".

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