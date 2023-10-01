Ученые подтвердили пользу для здоровья коротких нагрузок

"Периодическая физическая активность без упражнений была связана с более низкой смертностью. Наши результаты подтверждают пропаганду коротких периодических приступов физической активности без упражнений умеренной и высокой интенсивности для улучшения долголетия и здоровья сердечно-сосудистой системы среди взрослых, которые обычно не занимаются спортом в свободное время", - говорится в статье.