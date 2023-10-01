Выяснилось, какая работа повышает риск развития деменции

В ходе работы были проанализировали данные 7005 человек в возрасте 33 - 65 лет, собранные во время одного из крупнейших в мире исследований деменции — HUNT4 70+. За период наблюдения у 92 человек диагностировали деменцию, а у 2407 — умеренные когнитивные нарушения.

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Выяснилось, что у участников, работа которых была связана с тяжелым физическим трудом, риск развития деменции и умеренных когнитивных нарушений в возрасте 70 лет был на 72% выше, чем у офисных работников.

Авторы исследования уточнили, что к физически тяжелым они отнесли профессии продавцов, кассиров, медсестер, сиделок и фермеров. Выполняя эту работу часто требуется вскарабкиваться, поднимать тяжести, долго стоять, много ходить и наклоняться. Также все эти профессии нередко сопровождаются сильным стрессом и жестким графиком. Человек на такой работе подвержен большему риску потери слуха и воздействия опасных веществ, негативно влияющих на когнитивные функции.