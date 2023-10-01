Эксперт рассказала о профилактике инсульта и инфаркта

Как защитить свое сердце с помощью питания и какие продукты стоит включить в рацион, чтобы избежать серьезных проблем? Об этом на портале здоровое-питание.рф рассказала профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ Нана Погосова.

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По словам специалиста, для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо потреблять большое количество овощей и фруктов – 500 грамм в день. Выбирайте обычные овощи и фрукты нашей средней полосы.

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Разнообразить рацион поможет рыба, растительные масла. Важны также продукты, содержащие калий. Его много в абрикосах - и в свежем, и в сушеном варианте, в баклажанах, бананах, картофеле.

А вот потребление простых углеводов, сахара и соли лучше ограничить. Крайне важно избегать жирной пищи.

"Но хочу отметить, что нет абсолютно вредных продуктов, все дело в количестве. Как нет и абсолютно полезных. Например, оливковое масло. Если потреблять его неумеренно, это может привести к ожирению, так как оно очень калорийное. И вообще любое растительное масло не менее калорийно, чем сливочное. Этого многие не знают".

Также медик обратила внимание на "хороший" и "плохой" холестерин. Второй - это комплексы жира с белком, которые циркулируют по организму, по кровеносным сосудам, имеют склонность цепляться к стенке сосудов и образовывать наросты, называемые атеросклеротическими бляшками. Но образование "плохого" холестерина напрямую зависит и употребление фастфуда.

"Потребление фастфуда, содержащего трансжиры, и вообще жирной пищи приводит к повышению уровня "плохого" холестерина, поэтому я как кардиолог предостерегаю людей, особенно в возрасте 35+, от потребления в фастфуда в больших количествах. Взрослые люди обычно ведут более размеренный образ жизни, меньше ходят в спортзал, реже бывают на каких-то соревнованиях. И жир, который они потребляют, не расходуется, остается в организме, отсюда появляются лишний вес и эти образования на стенках сосудов".

Медик отметила, что если у человека слишком высокий холестерин, то без помощи врачей и приема специальных препаратов уже не обойтись. А что касается здоровых людей и профилактики, то универсальным методом очистки сосудов является увеличение физической активности.

"Это позволяет расщепить и утилизировать те жиры, которые вы потребляете, и, соответственно, уменьшает отложения. Физическая активность способствует повышению уровня "хорошего" холестерина. Исследования показали, если человек 2–3 месяца занимается спортом по 30–40 минут в день, то у него повышается уровень "хорошего" холестерина, и он начинает вымывать тот "плохой" холестерин".

Профессор добавила, что для поддержки организма крайне важны витамины и микроэлементы.