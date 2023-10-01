Врач рассказал, кому нужно привиться от пневмококка и гриппа

"Если речь идет о лицах старше пяти лет и в возрасте примерно до 55, то помимо вакцинации против гриппа имеет смысл также привиться от пневмококковой инфекции всем лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, эндокринологией, онкологическим пациентам и при других тяжелых хронических процессах, поскольку у них имеются большие риски по развитию тяжелых форм пневмококковой инфекции - сепсису, пневмонии. Если речь идет о людях старше 50-55 лет, то им однозначно имеет смысл однократно привиться от пневмококковой инфекции, даже при сохранном здоровье", - сказал он.