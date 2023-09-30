«Залог здоровья тела и ума»: три простые привычки, которые помогут избежать деменции

Деменция — опасное заболевание, которое со временем нарушает функцию памяти и работу мозга. Однако существуют простые привычки, которые помогут снизить вероятность развития болезни. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По ее словам, деменцию очень сложно предугадать и предупредить, потому что большую роль в развитии недуга играет наследственность. Но есть три простые привычки, которые помогают в профилактике деменции.

Заниматься спортом

— Чем лучше человек чувствует себя физически, тем активнее работает его мозг. У физически активных людей гораздо больше шансов прожить дольше без проблем с памятью, — уверена врач.

Пробовать новое

Терапевт рекомендовала заниматься не только физической активностью, но и умственной.

— Можно учить новые языки, читать стихи, собирать пазлы или мозаику, разгадывать кроссворды или чистить зубы левой рукой. Еще вы можете пройтись по новому маршруту, который ранее не знали, чтобы заставить мозг ориентироваться в пространстве, — рассказала Чернышова.

Правильно питаться

По мнению врача, правильное питание в профилактике деменции играет не меньшую роль, чем активность физическая и умственная.

— Сбалансированные блюда с большим количеством зелени, фруктов и меньше полуфабрикатов с переработанными продуктами — залог здоровья тела и ума, — напомнила врач.

Для профилактики деменции она рекомендовала включить в рацион больше овощей и фруктов зеленого цвета: