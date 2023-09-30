Врач высоко оценил российский препарат от рака

Отечественный препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света может быть очень эффективен. У него есть только одно противопоказание, которое редко встречается в России, сообщает РИА «Новости».

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Заведующий отделением – врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков пояснил, что данное средство можно применять при лечении различных видов опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. При соблюдении всех показаний к применению на определенных стадиях болезни его эффективность может достигать 90-100%.

Пациенты хорошо его переносят, он не имеет серьезных побочных эффектов. Единственное противопоказание к его применению – порфириновая болезнь (редкое генетическое заболевание, сопровождающееся нарушением биосинтеза гема и накоплением его токсичных метаболитов).