У современного человека сложно представить явно выраженный авитаминоз, но некоторые люди находятся в зоне риска, считает эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева. В комментарии «Ленте.ру» врач перечислила симптомы нехватки витаминов.

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Она отметила, что сначала при развитии дефицита витаминов В12 и В9 (фолиевой кислоты) симптомы могут и не проявляться. Однако со временем появляется слабость, одышка, головокружение, бледность кожи, учащенное сердцебиение, жжение языка, онемение рук и ног.

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"Дефицит витаминов могут вызывать нарушение их всасывания из-за заболеваний или операции на ЖКТ, интоксикация, прием некоторых лекарств"

Зачастую дефицит витамина В12 развивается у пожилых людей и вегетарианцев, продолжила Хрулева. Врач посоветовала людям из этих групп употреблять больше белка и продуктов, обогащенных витамином В12. Если показатель уровня витамина в крови продолжит снижаться, то потребуется медицинская помощь, предупредила собеседница «Ленты.ру».

По словам эндокринолога, нехватка витаминов А и Е грозит развитием неврологических нарушений, проблем со зрением. При дефиците витамина К у человека могут начаться кровотечения, добавила она.

"Для профилактики этих болезней следует разнообразить меню растительными маслами, мясом, орехами, зеленью и молочными продуктами"

Недостаток витамина D, продолжила врач, влечет за собой снижение минеральной плотности костной ткани и повышенный риск переломов.

"Потребление витамина D и кальция важно для взрослых в период наращивания костной массы, а для женщин — в постменопаузальный период"

Предотвратить развитие нехватки витамина D помогут морепродукты. «К тому же витамин образуется в организме под действием солнечных лучей, а потому дополнительный прием препаратов витамина D может понадобиться зимой или при недостаточном количестве времени, проведенном на улице в солнечную погоду», — подвела итог Хрулева.