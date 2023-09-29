Врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

Врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог Анна Чугунникова «Инвитро-Урал», сказала, что одним из главных рекомендаций является хорошо высыпаться и соблюдать режим дня. Об этом сообщила Газета.ru.
«Также важно найти время на физическую активность. В идеале это регулярные спортивные тренировки несколько раз в неделю, но, если нет возможности или присутствуют противопоказания, замените их на ходьбу — это поможет поддержать тело в тонусе», - пояснила доктор.
Также по рекомендации врача, нужно обязательно соблюдать питьевой режим. «В холодное время года реже возникает ощущение жажды, и многие перестают восполнять водный баланс. А со снижением содержания воды в организме ухудшается работа почек и увеличивается нагрузка на печень, что приводит к различным заболеваниям», - объяснила терапевт.
Не менее важным остается и ежедневное употребление в пищу фруктов и овощей. Особенно важны для поддержания иммунитета ягоды, богатые содержанием витамина С. «Старайтесь ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи», - отметила Чугунникова. Прием витаминов лучше осуществлять по назначению врача на основе результатов анализов.