Кофе не дает людям дополнительной энергии и бодрости

Кофе является одним из популярных напитков, с которым связаны многие мифы. Самые главные заблуждения в беседе с kp.ru развеяла практикующий нутрициолог и тренер Алена Балухтина.

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"Мне тяжело это говорить, и не все читатели будут рады это слышать, но кофе не бодрит, не дает вам дополнительной энергии, а скорее поддерживает вас в текущем состоянии, не позволяя вам устать еще какое-либо время, поэтому, например, пить кофе с утра, чтобы взбодриться, совсем не обязательно", - сказала эксперт.

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При этом вечером кофеиносодержащие напитки могут вызывать проблемы с засыпанием, указала она. Однако у тех, кто часто пьет кофе, они могут не возникать из-за выработанной адаптации к действию определенных доз вещества. Еще один популярный миф - кофе помогает похудеть, продолжила Балухтина.

По ее словам, некоторые исследования подтверждают, что кофеин помогает высвобождению запасов глюкозы из гликогенных депо, однако, эффект от этого будет незначительный.

"А еще кофейные напитки на основе молока, с сиропами, сливками, сахаром при непомерном употреблении могут принести в рацион дополнительных калорий, а значит, привести к набору веса. Это тоже стоит учитывать. И не стоит забывать, что часто за приемом кофе в рот летит несколько конфет или печенюшек, что точно не способствует снижению веса", - отметила тренер.

Помимо этого заблуждениями являются мнения, что зеленый кофе может вернуть молодость, обычный напиток - привести к раку и снизить интеллект, добавила нутрициолог. Она также отметила, что не существует зависимости от кофе.

"Мы можем психологически привыкать к ритуалу выпивания кофе (начало дня, начало работы, кофе как повод прервать деятельность, кофе, чтобы посидеть с друзьями и прочее), а физически мы достаточно быстро избавляемся от необходимости в нем", - заключила эксперт.