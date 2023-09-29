Инсульта можно избежать, если обращать внимание на свое самочувствие и не пренебрегать рекомендациями врачей. Об этом рассказал кардиолог Юрий Конев.

По словам врача, есть три признака того, что риск развития инсульта высок. Одним из самых главных факторов считается колебание артериального давления. Часто к его развитию могут привести высокое давление или гипертензия. Гипертензия часто сопровождается головными болями в затылочной области, неприятными ощущениями в области сердца, но многие не обращают на это внимания.

Вторым признаком возможного развития инсульта считается сильная свертываемость крови. Из-за этого могут возникать тромбы, нарушения мозгового кровообращения.

Кроме того, фактором риска считается развитие бляшек в сосудах. Из-за них нарушается нормальный кровоток.

— Основная причина образование бляшек — нарушение липидного обмена, — пояснил Конев в комментарии «Радио 1».

В свою очередь кардиолог Анастасия Фомичева отметила, что постоянный стресс повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает газета «Петербургский дневник».