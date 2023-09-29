Врач объяснила пользу щелочной минеральной воды при гриппе

В случае наступившего вирусного заболевания, такого как грипп, важно увеличить потребление жидкости, включая щелочные минеральные воды. Такой совет дала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

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Эксперт пояснила, что вирус гриппа неустойчив к щелочной среде. Также при простудных заболеваниях рекомендуется употреблять витамины С и D для профилактики.

Если у человека дефицит витамина D, то его организм гораздо больше подвержен различным ОРВИ. Для определения оптимальной дозировки рекомендуется проконсультироваться со специалистом и сдать анализ крови на содержание вещества.

Для укрепления иммунитета также полезно пить морсы из клюквы, красной и черной смородины и шиповника, передает РИАМО.

В свою очередь доктор биологических наук Ирина Ленева посоветовала использовать противовирусные препараты при первых признаках заболевания. Противовирусные препараты эффективны в том числе при профилактике после контакта с заболевшим, передает «360».