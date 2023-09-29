Врач Терский рассказал о диагностике новых штаммов коронавируса
Главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии Максим Терский рассказал о диагностике новых штаммов коронавирусной инфекции.
По словам эксперта, коронавирус продолжает мутировать. При этом ключевые белки и гены, которые соответствуют вирусу, остаются неизменными, поэтому с диагностикой новых штаммов не возникает особых проблем.
Терский уточнил, что их определяют прежние тесты с высокой степенью надежностью. Если материал забран правильно, то вероятность ошибки в лаборатории маловероятна.
Появление ложноотрицательных тестов врач связал с халатностью медсестер, которые совершают ошибки при заборе материала, передает РИАМО.
В свою очередь вирусолог Петр Чумаков сообщил, что волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут появляться еще два года, а потом на ковиде перестанут делать акцент, передает Life.ru.
Пока в Роспотребнадзоре не обнаружили оснований для введения жестких ограничений из-за коронавируса в России. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии службы Александр Горелов.