Врач Терский рассказал о диагностике новых штаммов коронавируса

Главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии Максим Терский рассказал о диагностике новых штаммов коронавирусной инфекции.

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По словам эксперта, коронавирус продолжает мутировать. При этом ключевые белки и гены, которые соответствуют вирусу, остаются неизменными, поэтому с диагностикой новых штаммов не возникает особых проблем.

Терский уточнил, что их определяют прежние тесты с высокой степенью надежностью. Если материал забран правильно, то вероятность ошибки в лаборатории маловероятна.

Появление ложноотрицательных тестов врач связал с халатностью медсестер, которые совершают ошибки при заборе материала, передает РИАМО.

В свою очередь вирусолог Петр Чумаков сообщил, что волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут появляться еще два года, а потом на ковиде перестанут делать акцент, передает Life.ru.