Онколог назвал симптом рака, который возникает в неожиданном месте

Врачи предупреждают, что такое сложное злокачественное образование, как рак почки, в России устойчиво занимает третье место по темпам прироста онкологической заболеваемости. Об этом пишет кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

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Как отметил врач, чем выше стадия заболевания, тем больше вероятность появления ряда симптомов. Среди них самые распространенные - боль в пояснице (чаще всего она проявляется с одной стороны и может быть незначительной) и появление крови при походе в туалет (гематурия). Такие симптомы могут присутствовать и на ранних стадиях заболевания.

"Как правило, 80-90% опухолей почек - случайная находка на УЗИ. Если это не находка, то самые частые симптомы - незначительная боль в пояснице и видимая кровь в моче", - еще раз подчеркнул специалист.

По его словам, рак почки чаще бывает у курильщиков или людей с лишним весом. Недуг коварен тем, что меняет необходимые процессы внутри органа, в результате заболевание оказывает влияние на работу всего организма.