Врач объяснила, как справиться с постковидным синдромом

Ученые выяснили, что затяжной коронавирус может вызвать повреждение внутренних органов. Спустя 5 месяцев после выписки патологии на снимках МРТ были найдены у 61 % исследованных пациентов.

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Терапевт, главврач сети клиник «Твой доктор» Татьяна Романенко заявила, что речь идет о постковидном синдроме. Какие меры принять, чтобы с ним справиться, она рассказала «ФедералПресс».

«В большинстве случаев человек в течение 1–2 месяцев после коронавируса восстанавливается. Но, конечно, могут быть разные исходные состояния организма, разная тяжесть заболевания, которую пациент перенес. В конце концов человек может быть более нежным в счет возраста. Но за пару месяцев после COVID-19 он должен восстановиться», – сказала специалист.

Если по прошествии этого времени лабораторные показатели человека в норме, но негативная симптоматика сохраняется, если показатели крови плохие – это повод обратиться к врачу и обследоваться, добавила Романенко. Терапевт призвала не заниматься самолечением, не надеяться на то, что последствия сами рассосутся.