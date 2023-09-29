Кардиолог Напалков рассказал, как часто следует проверять уровень холестерина

Если человек не сдаст анализ, то он никогда не узнает о высоком уровне холестерина, так как он «не болит» и никак не заявляет о себе. Об этом сообщил врач-кардиолог Дмитрий Напалков.

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— Поэтому люди старше 40 лет должны хотя бы раз в год проверять уровень холестерина и уровень фракций холестерина, чтобы понять, все ли в порядке. Для борьбы с высоким уровнем холестерина нужно регулярно принимать лекарства, например, статины, и придерживаться гиполипидемической диеты. Она подразумевает снижение потребления жиросодержащих продуктов животного происхождения, — рассказал он.

По словам медика, уровень холестерина напрямую влияет на риск инфаркта. У людей с повышенным уровнем холестерина он начинает откладываться в сосудистых стенках, потом образуются бляшки. Они могут стать началом состояния, приводящего к образованию микронадрывов тромбов и закупорки той артерии, в которой имеются эти бляшки.

— Если речь о коронарной артерии, которая питает сердце, то это путь к инфаркту миокарда для большинства пациентов. Поэтому чем меньше холестерина в крови, тем ниже риск инфаркта миокарда, — пояснил Напалков в беседе с «Газетой.ру».