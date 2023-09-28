Болевшая раком любительница загара продолжила ходить в солярий и снова заболела

48-летняя жительница британского города Портсмут, графство Гэмпшир, дважды заболела раком из-за регулярного посещения солярия. Об этом сообщает Daily Mail.

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Кармен Оукс начала загорать в соляриях в 15 лет. Регулярное облучение ультрафиолетовыми лампами привело к тому, что в 2014 году на ее спине появилась красная родинка, которая оказалась злокачественной. Врачи удалили меланому и остановили ее распространение.

Несмотря на противопоказания, любительница загара продолжила ходить в солярий. «Я играла с огнем, но я была глупой и думала: "Ну и ладно, врачи ведь вырезали родинку"», — вспоминает Оукс. В 2021 году женщина начала жаловаться на боль в руках и плечах. Она занималась самолечением и принимала железосодержащие препараты, однако так и не смогла избавиться от болевых ощущений.

В начале 2023 года женщина обратилась за медицинской помощью. Она посетила ревматолога, а на следующий день почувствовала сильную боль в левой части груди. Оукс срочно отправилась в больницу, где прошла обследование. Ей диагностировали метастатическую меланому четвертой стадии, из-за которой в ее левом легком появилась опухоль. Врачи заявили, что удалить злокачественное новообразование невозможно, так как оно прикреплено к кровеносным сосудам и камерам сердца.

По словам Оукс, она жалеет, что не прислушалась к предупреждениям врачей и продолжила посещать солярий. «Пожалуйста, не думайте, что загар важнее, чем жизнь. Солярии вредят вашей коже», — утверждает она. Несмотря на серьезный диагноз, женщина сохраняет позитивный настрой и ведет активный образ жизни. Она отказалась от солярия и теперь пользуется автозагаром.