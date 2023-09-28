Врач пояснил, чем отличается лечение сухого и влажного кашля

Кашель — один из изматывающих симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). О лечении сухого и влажного кашля рассказал профессор, заслуженный врач РФ Андрей Зайцев.

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Эксперт отметил, что в подавляющем большинстве случаев кашель наряду с повышенной температурой является первым симптомом ОРВИ. Важно определить характер этой реакции организма — сухой или влажный, от этого зависит лечение.

Зайцев отметил, что есть препараты «от кашля» — стоптуссивные, или противокашлевые. И есть препараты «для кашля» — мукоактивные, разжижающие мокроту и способствующие ее лучшему отхождению.

Лечение сухого кашля симптоматическое, его главная цель — улучшить качество жизни пациента. Противокашлевые препараты блокируют кашлевой рефлекс, снижая интенсивность кашля и тем самым облегчая состояние больного. А мукоактивные препараты применяются с целью усилить отхождение мокроты. Такие медикаменты не принесут никакого эффекта при сухом кашле, так как отсутствует мокрота, передает aif.ru.