Токсиколог: очистить легкие помогает несложная дыхательная гимнастика

Токсиколог Кутушов: очистить лёгкие помогает несложная дыхательная гимнастика
Токсиколог Кутушов: очистить лёгкие помогает несложная дыхательная гимнастика. Многие россияне идут на поводу у маркетологов и спешат избавить организм от шлаков и токсинов, забывая, что за лёгкими тоже нужно следить, но для них специальных продуктов ещё не придумали. Это и к лучшему, потому что освободить лёгкие от негативных последствий можно самостоятельно дома.
Токсиколог Михаил Кутушов напомнил, что перебои в работе лёгких могут серьёзно отразиться на организме, ухудшая самочувствие или даже приводя к тяжёлым изменениям обмена веществ. А после ковида многие получили поражение лёгких, что не добавляет к их выносливости баллов.
Итак, как заботиться о лёгких в домашних условиях
Делать дыхательную гимнастику — глубоко вдыхать и выдыхать, это поможет усилить циркуляцию воздуха в лёгких.
Дышать то одной ноздрёй, то другой, поочерёдно их меняя. Это упражнение нужно делать по 15 минут в день, оно ещё, кстати, и от стресса помогает.
Если есть проблема с мокротой, то поможет ингаляция.
Можно использовать противовоспалительные и антимикробные эфирные масла, например эвкалиптовое или чайного дерева.
Нужно сбалансированно питаться, добавляя в рацион продукты с антиоксидантами вроде фруктов, овощей, орехов и зелёного чая.
Травяные чаи тоже очень полезны, особенно с шалфеем, зверобоем и подорожником.
Хорошим дополнением станет стремление:
проветривать жильё;
проводить больше времени в местах с чистым воздухом — в парке, на даче и так далее;
избегать пассивного курения — оно не менее вредно, чем активное, а местами — даже хуже.
Влияние электронных сигарет
Многие курильщики перешли на электронные сигареты, чтобы уменьшить удар по лёгким и избавиться от зависимости. Но оказалось, что вейпы наносят не меньший урон по лёгким, да ещё и никак не помогают бросить курить. Как понять, что лёгкие уже начали разрушаться из-за парилок? Появляются следующие симптомы:
усталость;
боль в груди;
кашель;
одышка;
лихорадка;
тошнота;
рвота;
диарея.
К чему это может привести?
К ослаблению иммунитета.
Повышению давления.
Повреждению сосудов.
Повышенному риску развития инфаркта миокарда и инсульта.
Когнитивным нарушениям.
Осложнениям вплоть до дыхательной недостаточности, которые могут привести к смерти.
Облитерирующему бронхиту (или «попкорновой болезни»), воспалению лёгких.