Токсиколог: очистить легкие помогает несложная дыхательная гимнастика

Токсиколог Кутушов: очистить лёгкие помогает несложная дыхательная гимнастика. Многие россияне идут на поводу у маркетологов и спешат избавить организм от шлаков и токсинов, забывая, что за лёгкими тоже нужно следить, но для них специальных продуктов ещё не придумали. Это и к лучшему, потому что освободить лёгкие от негативных последствий можно самостоятельно дома.

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Токсиколог Михаил Кутушов напомнил, что перебои в работе лёгких могут серьёзно отразиться на организме, ухудшая самочувствие или даже приводя к тяжёлым изменениям обмена веществ. А после ковида многие получили поражение лёгких, что не добавляет к их выносливости баллов.

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Итак, как заботиться о лёгких в домашних условиях

Делать дыхательную гимнастику — глубоко вдыхать и выдыхать, это поможет усилить циркуляцию воздуха в лёгких.

Дышать то одной ноздрёй, то другой, поочерёдно их меняя. Это упражнение нужно делать по 15 минут в день, оно ещё, кстати, и от стресса помогает.

Если есть проблема с мокротой, то поможет ингаляция.

Можно использовать противовоспалительные и антимикробные эфирные масла, например эвкалиптовое или чайного дерева.

Нужно сбалансированно питаться, добавляя в рацион продукты с антиоксидантами вроде фруктов, овощей, орехов и зелёного чая.

Травяные чаи тоже очень полезны, особенно с шалфеем, зверобоем и подорожником.

Хорошим дополнением станет стремление:

проветривать жильё;

проводить больше времени в местах с чистым воздухом — в парке, на даче и так далее;

избегать пассивного курения — оно не менее вредно, чем активное, а местами — даже хуже.

Влияние электронных сигарет

Многие курильщики перешли на электронные сигареты, чтобы уменьшить удар по лёгким и избавиться от зависимости. Но оказалось, что вейпы наносят не меньший урон по лёгким, да ещё и никак не помогают бросить курить. Как понять, что лёгкие уже начали разрушаться из-за парилок? Появляются следующие симптомы:

усталость;

боль в груди;

кашель;

одышка;

лихорадка;

тошнота;

рвота;

диарея.

К чему это может привести?

К ослаблению иммунитета.

Повышению давления.

Повреждению сосудов.

Повышенному риску развития инфаркта миокарда и инсульта.

Когнитивным нарушениям.

Осложнениям вплоть до дыхательной недостаточности, которые могут привести к смерти.