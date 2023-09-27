Врачи назвали оптимальный срок между введением вакцин от гриппа и коронавируса

C журналистами RT на эту тему пообщалась врач Екатерина Демьяновская, рассказавшая о вакцинации в целом.

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По её заявлениям, так называемый «вирусный бум» окутывает сейчас многие точки страны по причине смещения погодных условий: во многих регионах от резкой жары к резкому холоду.

Демьяновская связывает ухудшение самочувствия именно с этим. Кроме того, в закрытых помещениях вирусы передаются быстрее и интенсивнее, чем на открытом воздухе:

Распространение инфекции в ограниченных помещениях, в том числе через системы вентиляции и кондиционирования, происходит гораздо быстрее, чем на открытом воздухе. В конце лета - начале осени взрослые вернулись из отпусков на работу, а дети после долгого летнего отдыха снова пошли в школы и детские садики. Это также поспособствовало передаче возбудителей гриппа и ОРВИ.