Врачи назвали оптимальный срок между введением вакцин от гриппа и коронавируса
C журналистами RT на эту тему пообщалась врач Екатерина Демьяновская, рассказавшая о вакцинации в целом.
По её заявлениям, так называемый «вирусный бум» окутывает сейчас многие точки страны по причине смещения погодных условий: во многих регионах от резкой жары к резкому холоду.
Демьяновская связывает ухудшение самочувствия именно с этим. Кроме того, в закрытых помещениях вирусы передаются быстрее и интенсивнее, чем на открытом воздухе:
Распространение инфекции в ограниченных помещениях, в том числе через системы вентиляции и кондиционирования, происходит гораздо быстрее, чем на открытом воздухе. В конце лета - начале осени взрослые вернулись из отпусков на работу, а дети после долгого летнего отдыха снова пошли в школы и детские садики. Это также поспособствовало передаче возбудителей гриппа и ОРВИ.
Лучший способ защитить себя от вирусов - вовремя вакцинироваться. Интервал между двумя пользующимися спросом вакцинами - от коронавирусной инфекции и гриппа - составляет один месяц. Перед этим стоит пройти обследование у терапевта, он должен дать окончательное решение по поводу использования процедуры.