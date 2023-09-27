Роспотребнадзор: оснований для введения масочного режима из-за COVID-19  нет

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений", - сказала она в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.