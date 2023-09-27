Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% в 35 городах РФ

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более превышены в 35 городах России, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

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Он напомнил, что как правило эпидемический сезон указанных заболеваний в России начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас.

Накануне сообщалось, что свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России за прошедшую неделю.

Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России. Кроме того, специалисты отмечают, что причиной может быть рост числа контактов в коллективах.