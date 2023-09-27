Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% в 35 городах РФ
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20% и более превышены в 35 городах России, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он напомнил, что как правило эпидемический сезон указанных заболеваний в России начинается в октябре, однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас.
Накануне сообщалось, что свыше 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в России за прошедшую неделю.
Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России. Кроме того, специалисты отмечают, что причиной может быть рост числа контактов в коллективах.
Что касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за указанный период в РФ выявили более 14 тысяч новых случаев. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что эта цифра в 23 раза ниже, чем было в этот же период в 2022 году.