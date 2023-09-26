Диетолог предупредила о вреде покупных пельменей

«Пельмени – это для многих одно из любимых блюд. Люди зачастую прибегают к этому блюду, делают самостоятельно или покупают. Дети тоже очень любят это блюдо. Безусловно, полезность или вред для организма определяется составом продукта. Если фарш готовит сама хозяйка, использует мясо птицы, говядину, натуральные продукты, делает все с любовью, сама делает тесто, я не вижу в этом большего вреда. Конечно, есть пельмени даже в этом случае не стоит четыре раза в день на протяжении недели», - отметила она.