Врач объяснила, кому нельзя употреблять имбирь

В некоторых случаях употребление имбиря может навредить организму. Врач-дерматовенеролог и основатель сети косметологических клиник «Residence of Beauty Айгуль Абдуллина рассказала, кому нельзя употреблять данный продукт.

«Чрезмерное употребление имбиря в пищу способно привести к негативным последствиям: рвоте, тошноте, диарее, вздутиям и изжоге. Также нередко после имбиря появляются слабость и головокружение, а некоторые люди даже подвержены аллергическим реакциям», – отметила эксперт.

Айгуль Абдуллина рекомендовала не употреблять много имбиря тем, у кого имеются заболевания ЖКТ. Кроме того, имбирь категорически противопоказан женщинам, находящимся на поздних сроках беременности, а также кормящим мамам и детям до трех лет, пишет «Подмосковье сегодня».