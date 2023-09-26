Мужчины – о последствиях использования «увеличивающих пенис» БАДов

Мужчин предупредили о последствиях использования «увеличивающих пенис» БАДов
Пользователи форума Reddit, прибегавшие к использованию якобы увеличивающих пенис пищевых биодобавок (БАДов), поделились своим опытом. О последствиях применения подобных средств они предупредили в разделе AskReddit.
Около двенадцати тысяч лайков собрало сообщение от мужчины, который работал в секс-шопе и знает, что применение подобных добавок может грозить диареей.
Добавки не тестируются, это все просто набор улучшайзеров, звучащих как натуральные. Популярны ингредиенты типа женьшеня и кофеина, но иногда можно встретить экзотику типа фрукта юдзу или растения иланг-иланг. Люди думают, что покупают качественный продукт, который поможет им добиться желаемого. Может быть, оно и работает, но в такие таблетки чаще всего кладут то же, что в диетические БАДы. Диарея — это еще лучшее, что можно от них получить
gengarsnightmares – пользователь Reddit
Один из мужчин признался, что приобрел биодобавку для увеличения пениса в супермаркете у дома и сильно пожалел об этом.
Пульс подскочил до 200, я запаниковал, мысли о сексе ветром сдуло
ChocolateSmoovie – пользователь Reddit
Еще один комментатор признался, что покупал похожие препараты в 2000-х годах, когда увидел их рекламу в телепередаче популярного ведущего Говарда Стерна. В комплекте к ним шла любопытная инструкция.
Вдобавок к приему препаратов нужно было каждый день разминать пенис, чтобы стимулировать кровоток. Через две недели я все это прекратил, потому что процесс доставлял много хлопот и был болезненным. А через 15 лет производителя засудили за недостоверную рекламу и продажу пустышек. Мне пришла компенсация покупки. Хуже всего была необходимость объяснить жене, за что мне вернули 60 долларов
HollaDatchaBoi – пользователь Reddit
Ранее пользователи форума Reddit, изменявшие своим возлюбленным, объяснили причины такого поведения. Почти шесть тысяч лайков собрало сообщение девушки, которая рассказала, что изменила в ответ на неверность партнера.