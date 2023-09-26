Мужчины – о последствиях использования «увеличивающих пенис» БАДов

Добавки не тестируются, это все просто набор улучшайзеров, звучащих как натуральные. Популярны ингредиенты типа женьшеня и кофеина, но иногда можно встретить экзотику типа фрукта юдзу или растения иланг-иланг. Люди думают, что покупают качественный продукт, который поможет им добиться желаемого. Может быть, оно и работает, но в такие таблетки чаще всего кладут то же, что в диетические БАДы. Диарея — это еще лучшее, что можно от них получить