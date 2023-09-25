Врач назвал опасное положение тела во время сна

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал в выпуске программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» опасное положение для сна. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Мясников заявил, что если пережимать конечность во время сна, то утром после ее высвобождения у человека может развиться так называемый краш-синдром.

Кроме того, подчеркнул Мясников, если не менять положение затекшей конечности в течение всей ночи, а после резко высвободить ее, то человек может столкнуться с другими опасными последствиями. По словам специалиста, у него могут отказать почки.

«Мышцы сдавились, огромное количество миоглобина (особый вид белка — прим. «Ленты.ру») попадает в кровь, забивает почки, приводит к почечной недостаточности», — объяснил он.