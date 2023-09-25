Врачи из Реутова удалили гигантскую опухоль 72‑летней женщине

«Так как ранее пожилая женщина за помощью не обращалась, то установить сроки появления опухоли и ее роста не представляется возможным. По результатам обследования мы установили ее локализацию – опухоль исходила из матки. Причиной новообразования стал рост миоматозного узла. Сложность удаления опухоли заключалась в размере новообразования и пожилом возрасте пациентки», – рассказал врач акушер-гинеколог Реутовской больницы Сергей Дроздов.