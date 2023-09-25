Врачи из Реутова удалили гигантскую опухоль 72‑летней женщине
В Реутовскую больницу обратилась 72-летняя пациентка с болями внизу живота. После проведения необходимых обследований УЗИ, МРТ, КТ с контрастированием была диагностирована доброкачественная опухоль гигантских размеров весом 6 кг, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Так как ранее пожилая женщина за помощью не обращалась, то установить сроки появления опухоли и ее роста не представляется возможным. По результатам обследования мы установили ее локализацию – опухоль исходила из матки. Причиной новообразования стал рост миоматозного узла. Сложность удаления опухоли заключалась в размере новообразования и пожилом возрасте пациентки», – рассказал врач акушер-гинеколог Реутовской больницы Сергей Дроздов.
Пациентку успешно прооперировали и уже выписали домой. Восстановительный период после операции занял неделю.Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.