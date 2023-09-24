Хирурги успешно провели пересадку свиного сердца человеку

Хирурги из США успешно провели пересадку свиного сердца человеку
В Америке хирурги провели вторую в истории трансплантацию свиного сердца человеку. Об этом пишет The Associated Press.
Жизнь 58-летнего ветерана военно-морского флота США была в опасности из-за сердечной недостаточности, поэтому было принято решение пересадить ему орган генномодифицированной свиньи. Через два дня после операции мужчина начал шутить и мог сидеть в кресле. Как пишет издание, следующие несколько недель будут решающими, медики настроены оптимистично, учитывая хорошую реакцию иммунитета пациента на инородный орган.
Сердце с 10 генетическими модификациями предоставила компания Revivicor. В органе удалены некоторые гены свиньи и добавлены человеческие, чтобы сделать его более подходящим для иммунной системы мужчины.
Та же команда в прошлом году провела первую в мире трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи другому умирающему человеку, который прожил всего два месяца.
Некоторые люди могут выжить только благодаря трансплантации органов от умершего. Что делать, если вы хотите заранее отказаться от донорства, разбирался «Клопс».