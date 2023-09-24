Хирурги успешно провели пересадку свиного сердца человеку

В Америке хирурги провели вторую в истории трансплантацию свиного сердца человеку. Об этом пишет The Associated Press.

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Жизнь 58-летнего ветерана военно-морского флота США была в опасности из-за сердечной недостаточности, поэтому было принято решение пересадить ему орган генномодифицированной свиньи. Через два дня после операции мужчина начал шутить и мог сидеть в кресле. Как пишет издание, следующие несколько недель будут решающими, медики настроены оптимистично, учитывая хорошую реакцию иммунитета пациента на инородный орган.

Сердце с 10 генетическими модификациями предоставила компания Revivicor. В органе удалены некоторые гены свиньи и добавлены человеческие, чтобы сделать его более подходящим для иммунной системы мужчины.

Та же команда в прошлом году провела первую в мире трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи другому умирающему человеку, который прожил всего два месяца.