Ученые рассказали о пользе скрежетания зубами во сне

Названы полезные эффекты скрежетания зубами во сне
Скрежетание зубами во сне, возможно, противостоит забросу содержимого желудка в пищевод, а также синдрому обструктивного апноэ — остановок дыхания во сне более чем на пять секунд. Об этом сообщает The Conversation.
Скрежетание зубами, также известное как бруксизм, стало более распространенным после пандемии: заболеваемость выросла с 6% до 23%. Это состояние может проявляться во сне или при бодрствовании и связано с головными болями, расстройствами височно-нижнечелюстного сустава, повышенной стираемостью зубов, а также болями в мышцах или суставах.
Но недавние исследования переводят бруксизм из разряда патологий в особенность двигательной активности, то есть он не всегда вреден сам по себе. Так, в работе 2020 года ученые пришли к выводу, что бруксизм бодрствования может быть механизмом снятия стресса. А скрежетание во сне, по-видимому, связано с рефлюксом, то есть забросом содержимого в желудок, и обструктивным апноэ во сне, при котором происходят остановки дыхания более чем на пять секунд. Некоторые ученые предполагают, что бруксизм может играть защитную роль против последствий этих расстройств.
Другие триггеры бруксизма включают употребление алкоголя, никотина, кофеина, некоторых лекарств. Основным триггером бруксизма бодрствования считается эмоциональный стресс. Хотя бруксизм в сознании может быть механизмом снятия стресса, скрежетание зубами можно предотвратить, если научиться расслаблять жевательные мышцы с помощью специалиста, заключает The Conversation.