Ученые рассказали о пользе скрежетания зубами во сне

Скрежетание зубами во сне, возможно, противостоит забросу содержимого желудка в пищевод, а также синдрому обструктивного апноэ — остановок дыхания во сне более чем на пять секунд. Об этом сообщает The Conversation.

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Скрежетание зубами, также известное как бруксизм, стало более распространенным после пандемии: заболеваемость выросла с 6% до 23%. Это состояние может проявляться во сне или при бодрствовании и связано с головными болями, расстройствами височно-нижнечелюстного сустава, повышенной стираемостью зубов, а также болями в мышцах или суставах.

Но недавние исследования переводят бруксизм из разряда патологий в особенность двигательной активности, то есть он не всегда вреден сам по себе. Так, в работе 2020 года ученые пришли к выводу, что бруксизм бодрствования может быть механизмом снятия стресса. А скрежетание во сне, по-видимому, связано с рефлюксом, то есть забросом содержимого в желудок, и обструктивным апноэ во сне, при котором происходят остановки дыхания более чем на пять секунд. Некоторые ученые предполагают, что бруксизм может играть защитную роль против последствий этих расстройств.