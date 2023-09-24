Ученые выяснили, что помогает смягчить симптомы ревматоидного артрита
Ученые из Университета Эмори (EU) выяснили, регулярные занятия йогой могут смячгить симптомы ревматоидного артрита, а также уменьшить количество иммунных клеток Th17, способствующих воспалению суставов. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
В исследовании приняли участие 64 человека с активным ревматоидным артритом. Половина из них в течение восьми недель ежедневно занималась йогой с инструктором в течение 120 минут, а половина получала медикаментозное лечение.
Тяжесть заболевания оценивалась с помощью шкалы DAS28-ESR, учитывающей четыре фактора: количество болезненных суставов, количество опухших суставов, оценку общего состояния здоровья пациента по визуальной аналоговой шкале и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) для оценки степени воспаления.
В группе йоги произошло значительное улучшение показателей по шкале DAS28-ESR и изменилась активность связанных с воспалением генов. Кроме того, у пациентов наблюдалось значительное снижение количества клеток Th17, выделяющих цитокины. Эти вещества способствуют усилению воспаления. Также в группе йоги значительно увеличилась популяция Treg-клеток, которые играют важную роль в подавлении воспаления.
Авторы отметили, что не проверяли эффективность других видов активности. Кроме того, они признают, что ежедневные занятия йогой в течение 120 минут доступны не всем.
Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание, сопровождающееся воспалением суставов и болью в них. Он возникает, когда иммунная система атакует оболочку суставов. Ревматоидный артрит затрагивает и другие органы: глаза, сердце, систему кровообращения и легкие. Ранние симптомы ревматоидного артрита могут включать боль в суставах, болезненность, отек или скованность, продолжающуюся шесть недель или дольше, а также утреннюю скованность, продолжающуюся 30 минут или дольше. Поражается более одного сустава, обычно с разных сторон, причем чаще всего проблемы начинаются с мелких суставов.