Ученые выяснили, что помогает смягчить симптомы ревматоидного артрита

Ученые из Университета Эмори (EU) выяснили, регулярные занятия йогой могут смячгить симптомы ревматоидного артрита, а также уменьшить количество иммунных клеток Th17, способствующих воспалению суставов. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 64 человека с активным ревматоидным артритом. Половина из них в течение восьми недель ежедневно занималась йогой с инструктором в течение 120 минут, а половина получала медикаментозное лечение.

Тяжесть заболевания оценивалась с помощью шкалы DAS28-ESR, учитывающей четыре фактора: количество болезненных суставов, количество опухших суставов, оценку общего состояния здоровья пациента по визуальной аналоговой шкале и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) для оценки степени воспаления.

В группе йоги произошло значительное улучшение показателей по шкале DAS28-ESR и изменилась активность связанных с воспалением генов. Кроме того, у пациентов наблюдалось значительное снижение количества клеток Th17, выделяющих цитокины. Эти вещества способствуют усилению воспаления. Также в группе йоги значительно увеличилась популяция Treg-клеток, которые играют важную роль в подавлении воспаления.

Авторы отметили, что не проверяли эффективность других видов активности. Кроме того, они признают, что ежедневные занятия йогой в течение 120 минут доступны не всем.