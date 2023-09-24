Врач перечислила признаки ракового кашля
Врач общей практики Татьяна Захарова перечислила основные симптомы при кашле, которые указывают на рак легких, а не на простуду.
«Если ваш кашель вызван смертельным заболеванием, он не исчезнет и будет длиться дольше двух или трех недель», – отметила Захарова.
Врач уточнила, что кашель может развиваться как обычный, сухой, но со временем он превращается во влажный, с отхождением мокроты. В ней могут быть пятна крови. Отличительная особенность ракового кашля – он мучительный и не проходит.
При раковом кашле присутствуют усталость, потеря аппетита и веса, хрипота, проблемы с глотанием, увеличенные лимфоузлы на шее, одышка.
Татьяна Захарова поделилась информацией, что такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, насморк, чихание, головная и мышечные боли и давление в носовых пазухах, вероятно, будут сопровождать простуду и грипп, сообщает «МедикФорум».