Врач перечислила признаки ракового кашля

Врач общей практики Татьяна Захарова перечислила основные симптомы при кашле, которые указывают на рак легких, а не на простуду.

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«Если ваш кашель вызван смертельным заболеванием, он не исчезнет и будет длиться дольше двух или трех недель», – отметила Захарова.

Врач уточнила, что кашель может развиваться как обычный, сухой, но со временем он превращается во влажный, с отхождением мокроты. В ней могут быть пятна крови. Отличительная особенность ракового кашля – он мучительный и не проходит.

При раковом кашле присутствуют усталость, потеря аппетита и веса, хрипота, проблемы с глотанием, увеличенные лимфоузлы на шее, одышка.