Инфекционист заявил, что антитела к COVID не спасают от штамма «Пирола»

«Сейчас необходима вакцина, которая актуальна против новых штаммов, то есть против всех „праправнуков Омикрона“. Дело в том, что новые варианты COVID сильно отличаются от изначального „уханьского“ штамма коронавируса и даже от штамма „Дельта“. На сегодня это совершенно разные вирусы, и антитела ранее переболевших и вакцинированных малоэффективны против новых штаммов. Но людям, которые находятся в группе риска по течению и будут болеть с тяжелым коморбидным фоном, лучше вакцинироваться. Адаптировать вакцины под новый вариант коронавируса было бы менее затратно и по времени, и экономически, тем более, что принцип разработки и производства уже понятен», — сказал Андрей Поздняков.