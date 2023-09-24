Врач назвал симптом, резко повышающий риск внезапной смерти

Ситуации, когда у достаточно молодого и активного человека, который вообще никогда не ходил по врачам, внезапно случается инфаркт с летальным исходом, к сожалению, встречаются. Есть данные, что более 75% жителей России в возрасте от 45 до 49 лет, у которых случился неожиданный инфаркт или инсульт, ранее не обращались за медицинской помощью в течение последних двух лет своей жизни.

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Как отметил кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, гипертоническая болезнь является одним из основных факторов риска сосудистых катастроф - сегодня в этом нет сомнений.

Причем, как показало исследование японских медиков, при повышенном ночном давлении риск сосудистой катастрофы возрастал примерно на 50%.

"Кроме того, сердечная недостаточность у таких пациентов регистрировалась в 2,5 раза чаще", - отметил кардиолог на своем канале в "Янднкс Дзен".

Такие выводы японских исследователей были сделаны после наблюдения за более шестью тысячами пациентов в течение 4,5 лет.

Одним из провокаторов ночного повышения давления является сахарный диабет. Также такое состояние может наблюдаться при атеросклеротическом поражении почечных артерий, ночном апноэ.

Единственный способ оценки ночного давления - это суточный мониторинг давления (СМАД), подчеркнул Константин Крулев. Речь не о том, что человеку надо самостоятельно следить за давлением, так как важны значения, полученные во сне.