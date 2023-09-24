Стоматолог назвала запахи изо рта, которые считаются симптомами болезней

Врач-стоматолог Анна Харисова проинформировала о четырех видах специфических запахов изо рта, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.

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По данным эксперта, есть следующие типы запахов изо рта, чье наличие - это повод пойти к врачу:

Неприятный - отличается стойкостью и может быть вызван недостаточной гигиеной рта, кариесом, воспалениями десен, респираторными инфекциями, диабетом;

Фруктовый - говорит о вероятности возникновения кетоацидоза, что является симптомом неконтролируемого сахарного диабета;

Аммиаковый - свидетельствует о проблемах с почками либо печенью. Обратите внимание на хроническую усталость, резкую потерю веса, кожный зуд и др.;

Металлический - признак проблем с пищеварением, респираторных инфекций либо побочных эффектов лекарств.