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Стоматолог Харисова раскрыла, какие запахи изо рта считаются симптомами болезней

Врач-стоматолог Анна Харисова проинформировала о четырех видах специфических запахов изо рта, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.

Стоматолог назвала запахи изо рта, которые считаются симптомами болезней
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По данным эксперта, есть следующие типы запахов изо рта, чье наличие - это повод пойти к врачу:

  • Неприятный - отличается стойкостью и может быть вызван недостаточной гигиеной рта, кариесом, воспалениями десен, респираторными инфекциями, диабетом;
  • Фруктовый - говорит о вероятности возникновения кетоацидоза, что является симптомом неконтролируемого сахарного диабета;
  • Аммиаковый - свидетельствует о проблемах с почками либо печенью. Обратите внимание на хроническую усталость, резкую потерю веса, кожный зуд и др.;
  • Металлический - признак проблем с пищеварением, респираторных инфекций либо побочных эффектов лекарств. 

При наличии этих признаков, следует немедленно обратиться за консультацией к медику.