Стоматолог назвала запахи изо рта, которые считаются симптомами болезней

Стоматолог Харисова раскрыла, какие запахи изо рта считаются симптомами болезней
Врач-стоматолог Анна Харисова проинформировала о четырех видах специфических запахов изо рта, свидетельствующих о проблемах со здоровьем.
По данным эксперта, есть следующие типы запахов изо рта, чье наличие - это повод пойти к врачу:
- Неприятный - отличается стойкостью и может быть вызван недостаточной гигиеной рта, кариесом, воспалениями десен, респираторными инфекциями, диабетом;
- Фруктовый - говорит о вероятности возникновения кетоацидоза, что является симптомом неконтролируемого сахарного диабета;
- Аммиаковый - свидетельствует о проблемах с почками либо печенью. Обратите внимание на хроническую усталость, резкую потерю веса, кожный зуд и др.;
- Металлический - признак проблем с пищеварением, респираторных инфекций либо побочных эффектов лекарств.
При наличии этих признаков, следует немедленно обратиться за консультацией к медику.