Онколог предупредила о риске развития рака из-за фастфуда

«Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты фастфуда готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов. Обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний. Поэтому важно ограничивать потребление вредной пищи и предпочитать более здоровые варианты приготовления — на пару или тушение», — рассказала онколог.