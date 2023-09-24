Вирусолог оценил вероятность роста заражений коронавирусом в России

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что определенный подъем заболеваемости COVID-19 в России вероятен, однако его масштаб не будет значительным. Об этом сообщает ТАСС.

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Специалист добавил, что в первую очередь ревакцинироваться необходимо пожилым людям с хроническими заболеваниями, так как вирус для них наиболее опасен.

«К сожалению, новейших вакцин от этих [новых] вариантов коронавируса сейчас еще нет, но можно пользоваться старыми вакцинами», — сказал он.