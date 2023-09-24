Стоматолог объяснила, сколько можно жевать жвачку

Стоматолог Мелехова проинформировала, что жвачку надо использовать после приема пищи не более 15 минут.

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По данным издания «Газета.Ru», врач-стоматолог уточнила, что только данный промежуток времени гарантирует пользу жевательной резинки. В этом случае происходит механическая очистка полости рта от остатков пищи, благодаря слюне снижается риск развития кариеса, а также убирается поверхностный налет.

При этом риск выдернуть пломбу жвачкой возникает лишь тогда, когда пропущены все сроки визита к дантисту, отметила эксперт.

Вред жевательная резинка наносит скорее пищеварительной системе, уточнила врач. Так, если жевать ее на пустой желудок, то выделяется желудочный сок, который активно раздражает стенки слизистой оболочки желудка. Такая ситуация чревата возникновением гастрита и язвы, напомнила Мелехова. А если использовать жвачку после еды, то активное выделение желудочного сока лишь ускоряет переваривание пищи, резюмировала стоматолог.