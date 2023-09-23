Назван способ уменьшить риск повторного инфаркта

Снизить риск рецидива после инфаркта способна реабилитация.

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После перенесенного сердечного приступа обычно пациентам требуется реабилитация для профилактики повторного инфаркта миокарда, который протекает еще тяжелее, передает HealthDay.

С помощью исследований ученые смогли доказать, что кардиореабилитация уменьшает вероятность летального исхода в течение пяти лет после инфаркта почти на 35%.

Кардиологическая реабилитация укрепляет сердце после перенесенного приступа, смягчает и другие симптомы. Обычно она в себя включает физическую активность, обучение принципам здорового питания, помощь в отказе от вредных привычек, прием лекарств и обучение снятию стресса.