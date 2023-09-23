Назван способ уменьшить риск повторного инфаркта

Ученые назвали способ уменьшить риск повторного инфаркта
Снизить риск рецидива после инфаркта способна реабилитация.
После перенесенного сердечного приступа обычно пациентам требуется реабилитация для профилактики повторного инфаркта миокарда, который протекает еще тяжелее, передает HealthDay.
С помощью исследований ученые смогли доказать, что кардиореабилитация уменьшает вероятность летального исхода в течение пяти лет после инфаркта почти на 35%.
Кардиологическая реабилитация укрепляет сердце после перенесенного приступа, смягчает и другие симптомы. Обычно она в себя включает физическую активность, обучение принципам здорового питания, помощь в отказе от вредных привычек, прием лекарств и обучение снятию стресса.
Пожилые люди зачастую опасаются тренировок и боятся нагрузок, однако ученые подчеркнули, что для этой категории людей упражнения особенно полезны.